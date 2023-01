NordVPN: VPN top quality oggi al 68% di sconto e 3 mesi GRATIS

Proteggersi dalle minacce online oggi è una necessità. Il 2023 sarà un anno turbolento lato sicurezza informatica. Perciò è bene prevenire con un buon prodotto di difesa invece che curare eventuali attacchi malevoli. Ecco perché è importante affidarsi a una delle migliori VPN esistenti: NordVPN.

Si tratta di un ottimo provider che mette in campo sempre e comunque le migliori risorse per proteggere e porre al sicuro la tua privacy e i tuoi dati personali. Navigando ogni giorno in internet i tuoi dettagli sensibili così come quelli bancari, visto che acquistiamo spesso online, sono costantemente in pericolo.

Con NordVPN attiva avrai una VPN specifica nel rendere la tua connessione completamente anonima. Sarai pressoché invisibile non al 99,9%, ma al 100%. Questo vuol dire che i suoi server ti garantiranno il massimo della sicurezza online perché nessuno sarà in grado di carpire i tuoi dati, il tuo indirizzo IP e la tua posizione.

NordVPN: come funziona la migliore VPN al mondo

NordVPN, come qualsiasi altra VPN, offre server specifici che rendono la tua connessione completamente sicura e la tua privacy protetta. Le sue funzionalità, da una parte, sono comuni agli altri provider. Puoi cambiare posizione virtuale quante volte vuoi.

In questo modo aggiri qualsiasi restrizione geografica dicendo addio a limitazioni e censure del Web. Inoltre, la larghezza di banda illimitata dei suoi server ti assicura una navigazione sempre veloce e stabile, oltre i 6730 Mbps secondo i dati di AV-Test.

Dall’altra parte, però, NordVPN è una VPN diversa da tutte. Ciò che la rende speciale è la sua funzionalità antivirus che blocca malware e hacker in tempo reale. Grazie a ThreatProtection, inclusa nell’app, anche senza una connessione ai suoi server, avrai uno scudo protettivo sempre attivo.

Inoltre, sarai anche al sicuro da fastidiosi tracker che registrano la tua navigazione online per carpire preferenze e dati utili a profilazioni commerciali. Infine, ThreatProtection blocca tutti quei fastidiosi annunci pubblicitari che consumano Giga e ti possono mettere in pericolo.

Perciò approfitta ora di NordVPN al 68% di sconto e 3 mesi gratis con il piano VPN di 2 anni. Sarai al sicuro a un prezzo decisamente conveniente. Perciò afferra ora questa mega offerta prima che termini in un attimo e metti al sicuro i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.