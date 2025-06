Norton 360 Advanced a 3,75€/mese: proteggi il tuo mondo digitale dai virus

Dalle foto di famiglia ai progetti di lavoro, ogni dispositivo è oggi un contenitore di dati preziosi. Ed è proprio per proteggere questi contenuti che entra in gioco Norton 360 Advanced, il pacchetto di sicurezza digitale completo.

Grazie all’offerta di Norton attiva in questo periodo, puoi attivarlo a soli 3,75€ al mese, con protezione estesa fino a 10 dispositivi. Un piccolo prezzo per mettere al sicuro tutta la tua vita digitale, ovunque tu sia. Ma prima puoi anche provarlo gratis per 30 giorni! Per approfittare della promozione basta andare sul sito di Norton.

Tutto quello che puoi fare con Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è molto più di un antivirus. È una soluzione di sicurezza integrata che protegge PC, Mac, smartphone e tablet da virus, malware, ransomware e altre minacce digitali. Il tutto con una serie di strumenti pensati per blindare i tuoi dati e semplificarti la vita.

Ecco cosa include il piano di Norton:

Protezione in tempo reale contro virus, spyware e siti pericolosi;

contro virus, spyware e siti pericolosi; VPN inclusa Norton Secure , per navigare in modo anonimo e sicuro anche su reti pubbliche;

, per navigare in modo anonimo e sicuro anche su reti pubbliche; 200 GB di spazio cloud per fare backup automatici dei tuoi file più importanti;

per fare backup automatici dei tuoi file più importanti; Password Manager , per dire addio a foglietti volanti e password dimenticate;

, per dire addio a foglietti volanti e password dimenticate; Dark Web Monitoring , che controlla se i tuoi dati sono finiti in mani sbagliate;

, che controlla se i tuoi dati sono finiti in mani sbagliate; Monitoraggio dei social media per evitare intrusioni o attività sospette;

per evitare intrusioni o attività sospette; Supporto per furto d’identità, con assistenza dedicata in caso di emergenza.

Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi, senza costi aggiuntivi. Ideale per famiglie, professionisti, studenti o chi lavora in mobilità e vuole una protezione solida ovunque si trovi.

La promozione è valida per un tempo limitato. Per attivare il servizio a 3,75€/mese, visita il sito ufficiale Norton e metti al sicuro ciò che conta di più: i tuoi ricordi, il tuo lavoro e la tua identità digitale. Ti ricordiamo che puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni prima di sottoscrivere l’abbonamento.