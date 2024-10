Norton 360 Advanced: l'antivirus completo che protegge la tua vita digitale

Norton 360 Advanced è considerato uno dei migliori antivirus sul mercato, grazie alla sua capacità di offrire una protezione totale per i dispositivi, i dati personali e la privacy online. Questo strumento di sicurezza informatica integra una serie di funzionalità avanzate che vanno oltre la semplice protezione da malware. Affidabile, facile da usare e sempre aggiornato, rappresenta una soluzione di sicurezza ideale per utenti privati. In questo momento è possibile acquistarlo in offerta speciale con uno sconto del 66%.

Cinque motivi per avere Norton 360 Advanced

Le funzionalità di questo software sono tante: grazie alla sua completezza, riesce a proteggere i tuoi dispositivi (fino ad un massimo di 10) a 360°. Di seguito abbiamo selezionato cinque motivi per cui Norton 360 Advanced si conferma uno dei migliori antivirus in circolazione.

1) Protezione multi-livello contro i malware

Norton 360 Advanced garantisce un altissimo livello di protezione contro malware, virus e ransomware grazie al suo motore di scansione avanzato. Questo tool utilizza tecnologie di apprendimento automatico per identificare le minacce in tempo reale, bloccando attacchi e intrusioni prima che possano danneggiare il tuo dispositivo.

2) VPN inclusa per la privacy online

Una delle caratteristiche che lo distinguono è la VPN integrata, che protegge le tue attività online criptando la tua connessione e mascherando il tuo indirizzo IP. Questo significa che puoi navigare in sicurezza anche su reti Wi-Fi pubbliche, evitando che i tuoi dati sensibili siano intercettati.

3) Monitoraggio del dark web

Norton 360 Advanced monitora costantemente il dark web per verificare se le tue informazioni personali, come email o password, sono state esposte a violazioni. In caso di rilevamento, ti avvisa immediatamente, permettendoti di agire prontamente per prevenire possibili furti d’identità.

4) Controllo parentale e password manager

Per chi desidera proteggere anche i più piccoli, questo strumento offre funzionalità di controllo parentale avanzati. Grazie a questa funzione, puoi monitorare l’attività online dei bambini, impostare limiti di utilizzo del web e garantire che navigano in un ambiente sicuro. Inoltre, è disponibile un ottimo password manager con cui creare e gestire le tue password in modo sicuro.

5) Backup automatico nel cloud

Altra funzionalità fondamentale di Norton 360 Advanced. Ti consente di archiviare in modo sicuro file importanti, proteggendoli da perdita o attacchi ransomware. Lo spazio di archiviazione incluso (200 GB) permette di mantenere copie di sicurezza critiche, accessibili in qualsiasi momento.

Puoi provare gratuitamente Norton 360 Advanced per 30 giorni. In questo momento lo sconto del 66% fa scendere il suo prezzo a 44,99€ per il primo anno. Per attivarlo vai sul sito di Norton.