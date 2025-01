Norton 360 Advanced: sicurezza e privacy illimitata a 3,75€ al mese

La sicurezza online non è mai stata così essenziale. Minacce informatiche, tentativi di phishing, e violazioni della privacy sono rischi che non possono essere ignorati. Con Norton 360 Advanced, hai a disposizione una soluzione completa per proteggere non solo i tuoi dispositivi, ma anche la tua identità e la tua privacy online. Questo antivirus infatti integra anche una VPN illimitata, oltre ad una serie di funzionalità extra che aumentano sensibilmente la propria protezione. Il piano in questione ora è scontato del 66% al prezzo di 3,75€ al mese per il primo anno.

Protezione e privacy online al sicuro con Norton 360 Advanced

Questo strumento offre un approccio a 360 gradi alla sicurezza informatica. La protezione antivirus avanzata tiene lontani malware, ransomware e altre minacce, mentre la VPN illimitata garantisce navigazione anonima e sicura, nascondendo la tua posizione e il tuo indirizzo IP. Un vantaggio particolarmente importante per chi utilizza reti pubbliche o desidera accedere a contenuti geograficamente limitati.

Con Norton 360 Advanced, inoltre, puoi contare su un password manager integrato che rende sicura la gestione delle tue credenziali, evitando rischi di accesso non autorizzato ai tuoi account personali. Non manca il controllo del dark web, che monitora eventuali compromissioni dei tuoi dati, avvisandoti tempestivamente in caso di problemi.

Grazie a una speciale promozione, puoi attivare il piano annuale di Norton 360 Advanced con uno sconto del 66%, pagando solo 3,75€ al mese. Una protezione completa, adatta a tutta la famiglia, con funzionalità che vanno ben oltre quelle di un comune antivirus.

Se cerchi una soluzione che unisca sicurezza informatica e privacy digitale, Norton 360 Advanced è la risposta definitiva. Non perdere questa opportunità per garantire un livello di protezione superiore a te e ai tuoi cari: vai sul sito di Norton e inizia a sfruttare le qualità di questo tool.