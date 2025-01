Norton 360 Advanced: sicurezza online al top e VPN integrata a 3,75€/mese

La protezione dei dati personali e della privacy online è una priorità assoluta in un mondo sempre più connesso. Con Norton 360 Advanced, è possibile combinare sicurezza informatica e privacy grazie a un pacchetto che include antivirus avanzato e una VPN illimitata. L’attuale promozione rende questa soluzione ancora più conveniente, con la possibilità di sottoscrivere il piano annuale a soli 3,75 euro al mese, grazie a uno sconto del 66%. Ecco le sue funzionalità principali.

Norton 360 Advanced è un software di sicurezza completo

Norton 360 Advanced garantisce un sistema di difesa completo contro minacce come malware, ransomware e phishing. La sua protezione in tempo reale rileva e blocca anche i pericoli più sofisticati prima che possano compromettere i tuoi dispositivi. La VPN integrata, senza limiti di utilizzo, protegge la tua connessione e ti consente di navigare in modo anonimo, evitando che i tuoi dati personali vengano tracciati o intercettati.

Oltre a queste funzionalità principali, Norton 360 Advanced include una suite di strumenti per migliorare la sicurezza e la gestione digitale. Ad esempio, la protezione avanzata per il dark web monitora costantemente eventuali fughe di dati personali, come email e informazioni sensibili, avvisandoti immediatamente in caso di esposizione. Non mancano inoltre password manager, per creare e gestire credenziali complesse, e parental control per proteggere i più piccoli dalle insidie del web e dell’utilizzo prolungato dei dispositivi informatici.

Norton 360 Advanced è ideale sia per chi cerca una protezione standard, sia per chi desidera un livello di privacy e sicurezza superiore, grazie a una combinazione di tecnologie leader nel settore. Approfittare di questa offerta significa garantire la massima tranquillità online: bastano 3,75€ al mese per il piano annuale. Vai sul sito di Norton e inizia a proteggere le tue attività online.