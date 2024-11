Norton 360 Advanced: sicurezza totale a soli 3,33€/mese

Norton 360 Advanced è riconosciuto come uno dei migliori software antivirus disponibili, grazie al fatto che offre una protezione completa per i dispositivi e la privacy online. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 70%, permettendo di usufruire di tutte le sue funzionalità a soli 3,33€ al mese. Un’occasione irripetibile per dotarsi di un software completo sotto tutti i punti di vista.

Cosa offre Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced offre una gamma completa di strumenti per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi e la protezione della tua identità online. Include la protezione contro virus, malware, ransomware e hacker, assicurando che i tuoi dati siano sempre al sicuro.

Tra le tante funzionalità che mette a disposizione abbiamo la VPN, che garantisce connessione a Internet privata, il password manager per gestire in modo sicuro le password e il dark web monitoring che appunto monitora il lato oscuro del web per rilevare eventuali compromissioni dei dati personali.

Da menzionare anche il parental control, che aiuta a mantenere tutta la famiglia, anche i più piccoli, al sicuro durante la navigazione, e i 200 GB di backup nel cloud per PC per prevenire la perdita di dati importanti.

Novità incluse sono l’assistenza per il ripristino dell’identità, l’assistenza in caso di furto del portafoglio e il monitoraggio dei social media. Tre integrazioni che offrono un ulteriore livello di protezione dell’identità digitale.

Con Norton 360 Advanced, puoi proteggere fino a 10 dispositivi, tra PC, Mac, tablet o smartphone, garantendo una sicurezza completa per te e la tua famiglia. Approfitta ora di questa offerta esclusiva e assicurati una protezione avanzata a un prezzo imbattibile.

Per attivare il software vai sul sito di Norton.