Norton 360: arriva Advanced per una sicurezza ancora più completa

Assistenza per il ripristino dell’identità e in caso di furto del portafoglio, in aggiunta alla funzionalità Social Media Monitoring: queste le novità di Norton 360 Advanced, il nuovo piano delle soluzioni Norton 360, la piattaforma di Norton per migliorare la sicurezza e la privacy delle persone. In occasione del lancio, il piano è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, l’equivalente di 44,99 euro per il primo anno, con un risparmio del 66% sul prezzo di listino (che corrisponde a 134,99 euro). Con il piano Advanced si ottiene una protezione per 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Le funzionalità di Norton 360 Advanced

Rispetto al piano Deluxe condivide la protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, il backup del PC in uno spazio cloud crittografato (200 GB invece di 50 GB, ndr), la navigazione in completo anonimato con la funzionalità Secure VPN, l’opzione Protezione Minori per un migliore controllo dei minori da parte dei propri genitori e il monitoraggio del dark web per eventuali fughe di dati.

Tra le novità, invece, si segnalano:

Assistenza per il ripristino dell’identità : qualora i propri dati personali vengano compromessi, con conseguente furto d’identità, Norton provvede ad assegnare uno specialista del ripristino dell’identità, che guiderà l’utente passo dopo passo nel processo di ripristino.

: qualora i propri dati personali vengano compromessi, con conseguente furto d’identità, Norton provvede ad assegnare uno specialista del ripristino dell’identità, che guiderà l’utente passo dopo passo nel processo di ripristino. Assistenza in caso di furto del portafoglio : quando a una persona viene sottratto il proprio portafoglio, è altamente probabile che anche i dati personali siano in pericolo. In questo caso, Norton fornirà tutta l’assistenza necessaria per annullare o sostituire patente di guida, carte di credito e altri documenti.

: quando a una persona viene sottratto il proprio portafoglio, è altamente probabile che anche i dati personali siano in pericolo. In questo caso, Norton fornirà tutta l’assistenza necessaria per annullare o sostituire patente di guida, carte di credito e altri documenti. Social Media Monitoring: uno strumento utile per mantenere i propri account social più sicuri, verificando eventuali appropriazioni di profili, contenuti inappropriati e attività rischiose.

Al momento il piano Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese per dodici mesi, per effetto del maxi sconto del 66%. Se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.