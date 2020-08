Norton 360 Deluxe 2020: 50% di sconto su Amazon

Norton 360 Deluxe 2020 costa il 50% in meno su Amazon, con consegna in tempo reale. Non perdere l’occasione di garantire ai tuoi dispositivi ben 15 mesi di protezione, offerti dall’eccellente antivirus, spendendo la metà.

Norton 360 Deluxe 2020: affari Amazon

Non un semplice antivirus, ma una soluzione di protezione completa, che funziona su PC, Mac, smartphone e tablet: con una sola licenza, potrai proteggere contemporaneamente fino a 5 dispositivi a tua scelta.

Norton 360 Deluxe 2020 è ti mette a riparo da virus, malware, ransomware e minacce di phishing. Non solo: la soluzione ti offre anche la possibilità di navigare attraverso una VPN crittografata e 50GB in per proteggere i tuoi documenti in cloud. Infine, non vengono trascurate nemmeno i dati delle carte di credito e le password, protette anche loro.

Il pacchetto in sconto su Amazon include anche degli strumenti dedicati al parental control e – quindi – alla protezione dei più piccoli. L’offerta comprende una licenza valida per 15 mesi e c’è un vantaggio fondamentale: si tratta di un prodotto digitale, che ti verrà consegnato immediatamente dopo il pagamento. Non ci sono tempi di attesa per la spedizione.

Per quello che riguarda il prezzo, Norton 360 Deluxe 2020 costa di listino 59,99€, ma grazie allo sconto del 50% lo pagherai solo 29,99€: per procedere subito all’acquisto, e per scoprire tutti i dettagli, puoi collegarti a questo indirizzo.