Norton 360 Deluxe in offerta: antivirus completo al 68% di sconto

Norton 360 Deluxe è una delle migliori soluzioni antivirus disponibili sul mercato. Offre una protezione completa contro i pericoli digitali e garantisce la sicurezza della tua rete e dei tuoi dispositivi. Grazie all’attuale offerta, puoi averlo con uno sconto del 68%, al prezzo eccezionale di 34,99€ per il primo anno. Per approfittare della promo basta andare su questa pagina del sito di Norton.

Le funzionalità offerte da Norton 360 Deluxe

In un’epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più diffuse e sofisticate, avere un antivirus affidabile è essenziale per proteggere i propri dispositivi e dati personali. Che si tratti di phishing, malware o ransomware, le minacce online sono molteplici e sempre in evoluzione.

Norton 360 Deluxe non è solo un antivirus, ma un pacchetto completo di sicurezza per i tuoi dispositivi. Una delle sue caratteristiche principali è la protezione in tempo reale contro malware, spyware e ransomware, assicurando che ogni minaccia venga bloccata prima di poter danneggiare il tuo sistema. Norton 360 offre anche un firewall avanzato, che controlla il traffico di rete in entrata e in uscita, impedendo accessi non autorizzati ai tuoi dati.

Il software include una VPN, che ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua privacy online anche quando sei connesso a reti Wi-Fi pubbliche. Norton 360 Deluxe si distingue anche per il suo Parental Control, una funzionalità che ti consente di monitorare e gestire le attività online dei tuoi figli, proteggendoli da contenuti inappropriati. Presente nel piano inoltre un password manager, che memorizza e protegge le tue credenziali, rendendo più semplice l’accesso sicuro ai tuoi account senza compromettere la sicurezza.

Da menzionare anche il monitoraggio della Dark Web, con cui Norton 360 Deluxe controlla se le tue informazioni personali, come indirizzi email o dati sensibili, vengono scambiate o vendute in ambienti pericolosi.

Lo ribadiamo: in questo momento puoi averlo con il 68% di sconto, a soli 34,99€ per il primo anno. E potrai proteggere fino a 5 dispositivi tra Mac, tablet e telefoni. Per attivare l’antivirus vai su questa pagina del sito di Norton.