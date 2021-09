Norton 360: imperdibili sconti dal 57% al 63%

Anche se la didattica a distanza dovrebbe essere un ricordo del passato (si spera) e lo smart working è stato sostituito con il lavoro ibrido, la sicurezza non deve mai essere considerata un optional. È sempre consigliato installare un buon antivirus e quelli offerti dalla software house statunitense sono tra i migliori sul mercato. Per le quattro versioni della suite Norton 360 è attualmente in corso una promozione che permette di risparmiare fino al 63% sul prezzo dell'abbonamento per il primo anno.

Norton 360: protezione completa in offerta

Norton Antivirus Plus è senza dubbio uno dei prodotti più popolari, ma gli utenti che cercano una soluzione di sicurezza completa possono acquistare una delle quattro versioni della suite. Norton 360 Standard è la scelta ideale per proteggere un solo dispositivo (PC, Mac, smartphone o tablet) contro le principali minacce, tra cui i pericolosi ransomware.

Oltre all'antivirus è possibile trovare il firewall (PC e Mac), il password manager, la Secure VPN, il tool SafeCam (solo Windows) e 10 GB di spazio sul cloud per il backup dei file (solo Windows). Norton 360 Deluxe consente di proteggere 5 dispositivi, offre 50 GB di spazio per il backup e integra anche la protezione minori.

Norton 360 Premium protegge invece 10 dispositivi e include 75 GB spazio sul cloud. Infine, Norton 360 for Gamers garantisce la sicurezza per 3 dispositivi e include due funzionalità esclusive per i giocatori: mostra un numero inferiore di notifiche e disattiva gli avvisi meno importanti, quando viene rilevata la modalità a schermi intero.

Norton 360 Deluxe, Premium e for Gamers offrono inoltre il Dark Web Monitoring. La funzionalità, aggiunta di recente, consente di monitorare diverse informazioni personali (indirizzi email, numeri di telefono, polizze assicurative, numeri delle carte di credito, gamertag) e di ricevere un avviso se una di esse viene trovata nel dark web.

Grazie alla promozione attuale è possibile sottoscrivere un abbonamento per il primo anno a questi prezzi: