Norton 360: la tua difesa contro gli attacchi zero-day

Chi ha paura degli attacchi zero-day? Se pensi che il nome suoni come un titolo di un film di fantascienza, non sei lontano dalla verità. In effetti sono minacce informatiche invisibili, talmente nuove che nemmeno gli esperti di sicurezza informatica le hanno ancora scoperte. Per combattere un nemico che cambia forma continuamente, serve qualcosa di estremamente dinamico: Norton 360.

Proteggi i tuoi dispositivi dagli attacchi zero-day con Norton 360

Norton 360 rappresenta la soluzione completa e robusta per proteggere i tuoi dispositivi dall’assalto di malware, ransomware e ovviamente zero-day attack. Questo servizio ad alta sicurezza non solo rileva e neutralizza i virus, ma offre anche una serie di altre protezioni. Dalla VPN illimitata per navigare in tranquillità (con la possibilità di scegliere il server di connessione) al password manager per proteggere tutte le tue parole chiave, Norton 360 ha pensato proprio a tutto.

Oltre a queste funzionalità, il pacchetto ti offre fino a 200 GB di spazio cloud per salvare i tuoi dati importanti, proteggendoli anche nel caso in cui il tuo dispositivo venga compromesso. E la parte migliore? Puoi scegliere tra vari piani a seconda delle tue esigenze:

Standard : protegge un dispositivo per un anno al costo di 29,99 euro .

: protegge un dispositivo per un anno al costo di . Deluxe : protegge fino a 5 dispositivi al prezzo di 34,99 euro per un anno .

: protegge fino a 5 dispositivi al prezzo di . Advanced: protegge fino a 10 dispositivi per 44,99 euro annuali.

Tutte queste opzioni sono disponibili senza alcun vincolo contrattuale, rendendo la protezione accessibile e flessibile per tutti.

Norton 360 è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, quindi è versatile. Con un sistema così sofisticato, è possibile stare davvero tranquilli sapendo che i propri dispositivi e dati sono al sicuro contro ogni minaccia, inclusi gli insidiosi attacchi zero-day.