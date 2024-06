Norton 360: la tua difesa contro il malware polimorfico

Il malware polimorfico è come il cattivo camaleonte del mondo informatico. Cambia forma, colore e sembianze per sfuggire ai controlli. Proprio come le meteore inaspettate, i malware polimorfici possono piombare sui tuoi dispositivi e mettere a repentaglio la tua sicurezza online. Ma non temere: Norton 360 Advanced è qui per salvarti.

A un prezzo di soli 45 euro per il primo anno, grazie allo sconto del 66%, Norton 360 protegge i tuoi dispositivi da ogni possibile cyberminaccia. Non stiamo parlando solo di protezione ordinaria, ma di un vero e proprio scudo cibernetico contro virus, ransomware, spyware e attacchi phishing.

Norton 360 Advanced: protezione totale contro il malware polimorfico

Questa tipologia di malware si evolve continuamente per eludere le classiche misure di sicurezza. E qui che entra in gioco Norton 360 Advanced, la tua arma segreta. Protegge non solo il tuo PC, ma anche il tuo smartphone e persino la tua smart TV.

Norton 360 è equipaggiato con una funzione di protezione antiphishing integrata, che ti garantisce navigazione sicura anche dalle viscide trappole del web. Inoltre, puoi gestire la tua sicurezza da qualsiasi dispositivo grazie al comodo portale online di Norton.

Se hai figli minorenni sempre connessi, ecco una funzione che ti piacerà: il Parental Control. Così potrai monitorare il tempo che trascorrono online e i contenuti accessibili. Ecco quali sono tutte le funzionalità di Norton 360 Advanced:

Protezione antimalware avanzata : combatte contro malware, spyware, ransomware.

: combatte contro malware, spyware, ransomware. Navigazione Web sicura : niente più preoccupazioni di finire in siti dannosi grazie alla protezione antiphishing .

: niente più preoccupazioni di finire in siti dannosi grazie alla . Backup nel cloud : 200 GB di spazio sicuro nel cloud per i tuoi dati più preziosi, che siano le foto delle vacanze o i documenti di lavoro.

: di spazio sicuro nel cloud per i tuoi dati più preziosi, che siano le foto delle vacanze o i documenti di lavoro. Facilità di gestione : controlla la tua sicurezza anche da remoto grazie al portale online.

: controlla la tua sicurezza anche da remoto grazie al portale online. Tranquillità totale: Siediti, rilassati e goditi la garanzia di rimborso di 60 giorni, se non sei soddisfatto.

Norton 360 Advanced è quindi la soluzione ideale per stare al passo con l’evoluzione del malware polimorfico. Non lasciare che i cybercriminali rovinino la tua giornata: affidati a Norton e naviga sereno!