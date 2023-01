Norton 360 Premium Antivirus: 8 motivi per averlo

Oggigiorno è saggio e necessario affidarsi a un sistema di sicurezza informatica completo. Ecco perché risulta fondamentale scegliere qualcosa che non solo protegga, ma prevenga anche da possibili e pericolose minacce online. Norton 360 Premium Antivirus è la risposta a queste necessità.

I suoi sistemi di cybersecurity, uniti alle più recenti tecnologie in campo di protezione, assicurano uno scudo efficace contro qualsiasi pericolo. Inoltre, include potenti armi di difesa in grado di analizzare il Web, anche nascosto, per prevenire possibili conseguenze negative dovute a data breach.

Ti sarà particolarmente utile esaminare questi 8 motivi per cui è un’ottima scelta acquistare e installare sui propri dispositivi Norton 360 Premium Antivirus. Tra l’altro oggi è in offerta a un prezzo speciale. Attivalo subito a soli 44,90 euro, invece di 109,99 euro.

Norton 360 Premium Antivirus: 8 motivi e il 59% di sconto per acquistarlo

Ovviamente il prezzo rende ancora più invitante scegliere Norton 360 Premium Antivirus per la protezione dei propri dispositivi. Nondimeno però ci sono 8 motivi legati alla sicurezza informatica che avvallano la scelta, definendo questa suite di cybersecurity una tra le migliori.

Protezione in tempo reale. Grazie alla sicurezza avanzata di questo antivirus i tuoi dispositivi sono al sicuro da qualsiasi minaccia reale o emergente e proteggi anche le tue informazioni finanziarie quando accedi online. Secure VPN. Con questa VPN inclusa la tua navigazione online è completamente anonima e senza tracciamento, aggiungendo anche una crittografia avanzata per mantenere sicuri e privati i tuoi dati personali e sensibili. Password Manager. Installando la pratica estensione per browser ottieni un luogo sicuro dove salvare e gestire le tue credenziali di accesso grazie anche alla compilazione automatica dei campi. Backup cloud. Solo per PC ti assicura che file e documenti importanti salvati nel suo cloud restano al sicuro da possibili perdite di dati, errori dell’unità disco rigido, furto dispositivi e ransomware. Protezione minori. Grazie a questa funzionalità gestisci le attività online dei tuoi figli aiutandoli a esplorare il Web in totale sicurezza. SafeCam. Ti permette di rimanere al sicuro da possibili accessi alla tua Webcam e inoltre conosci tutte le applicazioni che ottengono il permesso, così potrai bloccare tutti gli accessi non autorizzati. Orario di scuola. Grazie a questo sistema ottieni una connessione che permette ai tuoi figli di seguire solamente i contenuti di apprendimento a distanza senza distrazioni. Dark Web Monitoring. Con questa funzionalità sai in qualsiasi momento quali sono le tue informazioni personali che sono finite sul Dark Web.

Perciò non perdere altro tempo e approfitta di questa incredibile offerta che potrebbe terminare da un momento all’altro. Acquista ora Norton 360 Premium Antivirus a soli 44,90 euro, invece di 109,99 euro. Con questo acquisto stai risparmiando il 59% sul prezzo di listino.

