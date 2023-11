Norton 360 Premium, antivirus e VPN a soli 44,99 euro

Norton non è un semplice antivirus: oltre a proteggere i tuoi dispositivi ti consente di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN). Non a caso, la sicurezza avanzata con antivirus contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. La Secure VPN ti consente, invece, di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale senza che le tue attività vengano tracciate.

Devi acquistare un antivirus per i tuoi dispositivi ma non sai quale scegliere? Norton Antivirus offre una potente protezione e funzionalità per la tua privacy online, tra cui Secure VPN e Dark Web Monitoring. Tutto in un’unica soluzione!

Proteggi il tuo dispositivo con Norton

Il piano Norton Antivirus di un anno oggi è disponibile a soli 44,99 euro grazie ad uno sconto del 60%! Parliamo dunque di un antivirus che racchiude in un unico servizio tanti vantaggi. Non a caso si tratta di un antivirus che si contraddistingue anche grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per te, inclusa la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Come accennato in apertura, Norton Antivirus garantisce una sicurezza avanzata per proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online, ma anche per le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online.

Tra i servizi messi a disposizione da Norton, Norton 360 Premium include anche la sicurezza per i minori. Consente, infatti, di gestire le attività online dei tuoi figli. Puoi aiutarli ad esplorare, imparare e godersi il loro mondo connesso con maggiore sicurezza sia da PC che da smartphone.

Acquista Norton 360 Premium in sconto del 60%. Ricorda che grazie al Dark Web monitoring tutto viene monitorato e nel caso in cui le tue informazioni personali dovessero essere trovate nel Dark Web sarai subito avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.