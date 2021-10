Norton 360: sconti da non perdere (fino al 63%)

Quella relativa a Norton Antivirus Plus non è l'unica offerta interessante della software house californiana. Gli utenti possono infatti sottoscrivere l'abbonamento a prezzo ridotto per un anno a tutte le versioni di Norton 360 (Standard, Deluxe e Premium). Gli sconti attuali variano tra il 57% e il 63%.

Norton 360: tre versioni in offerta

Oltre a proteggere il dispositivo contro malware di ogni tipo, Norton Antivirus Plus garantisce sicurezza e privacy con altri software. Ci sono infatti un firewall per PC e Mac, un password manager e 2 GB di spazio sul cloud (solo Windows) per il backup dei file.

Norton 360 Standard include tutte le funzionalità di Norton Antivirus Plus e aggiunge la Secure VPN e il tool SafeCam per PC che rileva eventuali accessi alla webcam da parte degli spyware. Lo spazio sul cloud aumenta a 10 GB. Sia Norton Antivirus Plus che Norton 360 Standard può essere installato solo su un dispositivo (PC, Mac, smartphone o tablet).

Gli utenti che vogliono una protezione multi-device possono scegliere Norton 360 Deluxe (fino a 5 dispositivi). Questa versione aggiunge la protezione minori (controllo parentale) e offre 50 GB di spazio sul cloud. È presente anche la funzionalità Dark Monitoring che verifica se alcuni dati (come indirizzo email e numero di telefono) sono finiti nel dark web.

Infine, Norton 360 Premium supporta fino a 10 dispositivi e incrementa lo spazio sul cloud a 75 GB. I prezzi attuali sono: