Scegli Norton 360 Standard: hai il 60% di sconto immediato

Norton è annoverato tra i migliori antivirus di sempre. Le sue soluzioni sono potenti e garantiscono il massimo della protezione contro qualsiasi minaccia esistente ed emergente. Grazie alla promozione in corso se oggi attivi l’abbonamento di 1 anno ottieni uno sconto immediato del 60%.

In pratica, lo paghi solamente 29,99 euro, invece di 74,99 euro. Puoi essere certo che le sue funzionalità sono le stesse, ricche di aggiornamenti per non lasciarti mai in balia dei pericoli del Web. Scegliendo la sicurezza di questa suite il tuo dispositivo e la tua privacy online saranno protetti.

Norton 360 Standard ha un’app dedicata a tutti i dispositivi e ai sistemi operativi più comuni. Windows, MacOS, Android e iOS sono al sicuro con questo antivirus che include anche una potente VPN e un Password Manager comodo per ricordare le credenziali di accesso, generarne di sicure e proteggerle.

Norton 360 Standard Antivirus: tante funzionalità una sola protezione

Norton 360 Standard include nella sua applicazione tantissime funzionalità, ma la protezione è sempre la stessa: quella massima. Attivandolo sul tuo dispositivo sarai protetto dalle minacce in temporale grazie al suo antivirus di ultima generazione. In questo modo informazioni riservate, dettagli bancari e dati personali saranno salvaguardati.

Grazie alla potente VPN navigherai in modo anonimo e con maggiore sicurezza. Secure VPN fornisce una rete privata virtuale senza tracciamento che ti rende completamente invisibile durante la navigazione online. In questo modo non sarai tracciato e le tue informazioni private saranno al sicuro protette da una crittografia avanzata.

In aggiunta hai anche un Password Manager che fornisce le estensioni per i migliori browser. In questo modo non solo puoi proteggere le tue credenziali di accesso e i numeri delle tue carte di pagamento, ma sarà lui a compilarli automaticamente a ogni richiesta di accesso in modo sicuro e sempre crittografato. Tutto con Norton Antivirus.

Infine, il Backup Cloud del PC previene possibili perdite dati e attacchi malevoli, mentre la funzionalità SafeCam per PC blocca gli accessi non autorizzati alle tue fotocamere e microfoni. Attiva subito Norton 360 Standard all’ottimo prezzo di soli 29,99 euro. Risparmi esattamente il 60% dal prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.