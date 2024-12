Norton Advanced 360, la protezione completa con lo sconto del 66%

La rete internet di casa è un accesso straordinario verso il mondo esterno e tutte le sue opportunità, ma è anche una porta di ingresso per tanti malintenzionati, hacker e truffatori che possono violare i dati personali. Quello di cui si ha bisogno è una protezione completa, puntuale, aggiornata e diversificata per tutti i dispositivi connessi alla rete di casa. Norton Advanced 360 offre una soluzione specifica per questo tipo di necessità ed è in offerta con lo sconto del 66%.

Tutto quello che serve per la sicurezza online

La sicurezza online è una realtà variegata fatta di diversi strumenti e soluzioni versatili per rispondere alle diverse minacce che regolarmente gli hacker sviluppano. L’antivirus Norton Advanced 360 è la soluzione definitiva e completa per tutte le famiglie.

Tra le peculiarità dell’abbonamento Norton Advanced 360 c’è la protezione per 10 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone. In questo modo tutti i device di ciascun componente della casa sono protetti con un sistema altamente efficiente.

La protezione offerta da Norton Advanced 360 si attua innanzitutto con un antivirus di ultima generazione che assicura a ogni dispositivo di navigare online in sicurezza senza correre il rischio di virus, malware, ransomware e tutte le altre minacce possibili. Norton Advanced 360, infatti, sviluppa continuamente protezioni contro le minacce emergenti assicurando una difesa in tempo reale sempre efficiente.

Nel piano Norton Advanced 360 è compreso anche la rete VPN per navigare online senza lasciare tracce, il backup dei dati dei dispositivi nel cloud così da prevenire ogni rischio di perdita di documenti e file importanti e anche il supporto nel caso di violazioni alla propria identità. Inoltre Norton Advanced 360 prevede strumenti specifici per monitorare le azioni di appropriazione degli account social e dei relativi contenuti (Social Media Monitoring), l’invio di notifiche nel caso qualcuno tentasse di accedere alla webcam (SafeCam per PC), il Password Manager e strumenti specifici per proteggere la navigazione online dei minori.

L’antivirus Norton Advanced 360 è davvero uno strumento potente, efficace e completo per navigare online senza alcuna preoccupazione.