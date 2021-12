Norton anticipa l'anno della sicurezza: sconti fino al 68%

Il 2022 sarà l'anno della sicurezza informatica. La software house statunitense ha voluto anticipare l'evento con una serie di sconti per i suoi popolari prodotti. Fino al 6 gennaio 2022 è possibile risparmiare tra il 42% e il 68% sul costo dell'abbonamento per il primo anno a Norton 360 Antivirus Plus, Standard, Deluxe, Premium e for Gamers.

Norton 360: sicurezza completa in offerta

Norton 360 Antivirus Plus è la soluzione più economica, ma offre funzionalità che alcuni concorrenti includono in prodotti più costosi. Ovviamente il componente principale è il noto antivirus che garantisce la protezione in tempo reale contro vari tipi di minacce informatiche, sfruttando l'intelligenza artificiale.

Gli utenti troveranno inoltre un firewall per PC e Mac che monitora il traffico di rete in entrata e uscita, un password manager che consente di memorizzare le credenziali e di generare sequenza complesse, e 2 GB di spazio sul cloud (solo PC) per conservare i dati più importanti.

Norton 360 Standard offre 10 GB di spazio sul cloud e include altri due utili tool. La Secure VPN permette di usare in sicurezza le reti WiFi pubbliche, mentre SafeCam per PC impedisce agli spyware di accedere alla webcam.

Norton 360 Deluxe è invece una soluzione multi-dispositivo (fino a 5) che aggiunge il controllo parentale (protezione minori) e la funzionalità Dark Monitoring che effettua la scansione del dark web alla ricerca di eventuali dati personali rubati. Lo spazio cloud per il backup è 50 GB.

Norton 360 Premium offre le stesse funzionalità della versione precedente, ma protegge fino a 10 dispositivi e lo spazio sul cloud sale a 75 GB. Infine, Norton 360 for Gamers è la soluzione dedicata ai giocatori con alcune funzionalità esclusive, tra cui il numero ridotto di notifiche e le ottimizzazioni che evitano un consumo eccessivo delle risorse hardware durante le sessioni di gioco.

I prezzi degli abbonamenti per il primo anno sono: