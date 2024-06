Norton AntiTrack: la soluzione definitiva per la tua privacy online

Se hai a cuore la tua privacy online, e il tuo obiettivo è impedire che le aziende traccino le tue attività sul web, ti segnaliamo Norton AntiTrack, il nuovo prodotto sviluppato da Norton per una protezione completa. Grazie all’ultima promozione in corso, è possibile beneficiare di uno sconto del 20%, pagando 39,99 euro per il primo anno invece di 49,99 euro.

Uno strumento come Norton AntiTrack è diventato ormai di fondamentale importanza per chiunque abbia la consapevolezza che le proprie attività online sono tracciate e profilate ogni giorno, con la diretta conseguenza di diventare un bersaglio da parte delle aziende di terze parti, con annunci e/o contenuti mirati che vengono inviati in continuazione. E tutto questo non fa altro che influenzare il proprio comportamento quando si è connessi a Internet.

I vantaggi di Norton AntiTrack

L’utilizzo di Norton AntiTrack permette di navigare in forma anonima, nascondendo la propria impronta digitale online attraverso un solo click. Consente inoltre di creare un numero illimitato di alias e-mail, bloccando allo stesso tempo i tracker e-mail nascosti (la funzionalità Posta privata al momento è disponibile in esclusiva sui PC Windows).

Il programma di Norton offre poi una dashboard completa attraverso cui è possibile monitorare i tentativi di tracciamento effettuati dalla prima installazione del prodotto, così da avere maggiore consapevolezza di come sia in grado di aumentare la propria privacy.

Norton AntiTrack è disponibile al download su questa pagina del sito ufficiale. Sfruttando la promozione in corso, puoi risparmiare il 20% sul prezzo di listino, pagando 39,99 euro invece di 49,99 euro. Se poi il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.