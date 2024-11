Norton: antivirus + password manager + VPN a 2,50€/mese

Norton Antivirus è una delle soluzioni più complete per chi cerca un pacchetto di sicurezza informatica di alta qualità. Con i suoi piani di abbonamento sicuri e affidabili, puoi proteggere fino a 10 dispositivi da virus, malware, ransomware e altre minacce digitali. Inoltre, garantisce la sicurezza della tua privacy e della navigazione online grazie alla VPN integrata e a strumenti avanzati come il Password Manager sicuro. Tutto questo spendendo 2,50€ al mese.

Norton si distingue come uno degli antivirus con VPN inclusa più apprezzati del 2024

E in questo momento è ancora più conveniente: tutti gli abbonamenti Norton Antivirus sono scontati fino al 66% per il primo anno. Perché non approfittarne? I pacchetti sono completi, facili da usare e pensati anche per chi non ha esperienza con i software di sicurezza, rendendo semplice l’attivazione e la gestione della protezione su ogni dispositivo.

Ecco i piani disponibili, tutti in promozione:

Norton Antivirus Plus : protegge 1 dispositivo con funzionalità extra come Password Manager e 2 GB di backup nel cloud, a 1,67€/mese (-42%);

: protegge 1 dispositivo con funzionalità extra come Password Manager e 2 GB di backup nel cloud, a 1,67€/mese (-42%); Norton 360 Standard : offre antivirus, VPN e 10 GB di backup nel cloud per una navigazione sicura, a 2,50€/mese (-60%);

: offre antivirus, VPN e 10 GB di backup nel cloud per una navigazione sicura, a 2,50€/mese (-60%); Norton 360 Deluxe : copre fino a 5 dispositivi, 50 GB di backup, controlli parentali e monitoraggio del Dark Web, a 2,92€/mese (-66%);

: copre fino a 5 dispositivi, 50 GB di backup, controlli parentali e monitoraggio del Dark Web, a 2,92€/mese (-66%); Norton 360 Advanced: il pacchetto più completo, con protezione per 10 dispositivi, 200 GB di backup e nuove funzionalità per il ripristino dell’identità e controllo sui social media, a 3,75€/mese (-66%).

Non perdere questa occasione: verifica l’offerta sul sito ufficiale di Norton e scegli il piano che fa per te. Ma attenzione, la promozione è valida solo per un periodo limitato!