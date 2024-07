Norton e furto di identità: la soluzione completa per la tua sicurezza

Il furto di identità digitale è una delle minacce più diffuse nel mondo tecnologico di oggi. Tutti i giorni, attraverso i nostri smartphone, PC e tablet, siamo continuamente esposti al rischio che le nostre informazioni finiscano nelle mani sbagliate. Che si tratti del nostro nome utente su un forum, delle credenziali di accesso a social network, o dei dati della carta di credito sul sito di e-commerce preferito, tutto è in ballo.

La probabilità di diventare vittima è più alta di quanto si pensi: la frode informatica è diventata talmente sofisticata che chiunque è a rischio. Le tecniche più usate dagli hacker includono attacchi ransomware, phishing e il famoso social engineering.

Furto d’identità: come avviene e quali dati vengono trafugati

I dati più gettonati dai cyber criminali sono password, numeri di telefono, codici fiscali e informazioni delle carte di credito. Perché, diciamocelo, cosa c’è di meglio per un hacker che fare shopping a tue spese?

Il loro modus operandi può essere vario. Spesso basta un piccolo errore, come cliccare su un link sospetto, e i tuoi dati sono nelle loro mani. Inoltre, se qualcuno riesce a impossessarsi del tuo numero di telefono, può utilizzarlo per registrarsi a vari servizi, piani telefonici e, chissà, prenotare una vacanza ai Caraibi a tuo nome.

