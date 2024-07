Norton e malware polimorfico: la difesa intelligente per i tuoi dispositivi

Il malware polimorfico è un tipo di virus in grado di cambiare il proprio codice ogni qualvolta infetti un nuovo sistema. Per la sua particolare natura, gli antivirus tradizionali faticano a rilevare la sua presenza. Questo accade anche per l’utilizzo di tecniche di mutazione complesse, volte a eludere i sistemi di sicurezza e la firma digitale.

Per ottenere una protezione anche da questa nuova minaccia informatica, il rimedio più efficace è di rivolgersi a un software di nuova generazione in grado di rilevare il malware polimorfico e disinnescarlo. Tra le migliori soluzioni si annovera Norton 360, una piattaforma di sicurezza all-in-one progettata da Norton Antivirus per contrastare al meglio le nuove minacce del web.

Difendersi dal malware polimorfico con Norton 360

Norton 360 offre una protezione e privacy online di assoluto livello, oltre a essere facile da usare e configurare. Al momento esistono tre piani diversi, ciascuno dei quali garantisce un ottimo livello di difesa contro il cosiddetto malware polimorfico:

Standard : protegge da virus, malware e ransomware, offre una connessione a Internet privata con una VPN, include un password manager e dispone di 10 GB di backup del PC nel cloud. In offerta a 2,50 euro al mese per 12 mesi (60% di sconto), è disponibile per 1 PC, Mac, tablet o telefono

Deluxe : alle funzionalità del piano Standard aggiunge il servizio di Protezione minori e monitoraggio del Dark Web, con in più 50 GB di backup del PC nel cloud e fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet o telefoni. È in offerta a 2,92 euro al mese per 12 mesi (66% di sconto)

Advanced: oltre alle funzioni dei piani precedenti, aggiunge l'assistenza per il ripristino dell'identità e in caso di furto del portafoglio, più il servizio di Social Media Monitoring e 200 GB di backup del PC nel cloud. Disponibile su un massimo di 10 dispositivi tra PC, Mac, tablet o telefoni, è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi (66% di sconto)