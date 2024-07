Norton e ransomware: proteggi i tuoi dati dalle minacce

Se temi che i ransomware minaccino i tuoi dati, se capitato nel posto giusto. Oggi parliamo di Norton e di come ti può aiutare a proteggere i file dai cybercriminali.

I piani Norton 360 sono un vero e proprio arsenale contro le minacce online. Il più completo, Norton 360 Advanced, è capace di respingere tutti gli attacchi informatici. Dal potente antivirus alla VPN, c’è tutto in questo pacchetto, compreso il backup in cloud.

Norton 360 e protezione dai ransomware

Ora scendiamo nei dettagli delle funzionalità del piano Norton 360 Advanced. Non avrai solo la protezione base come un semplice antivirus, ma anche il password manager per non dover più ricordare tutte le password dei tuoi account. Il Dark Web Monitoring, invece, ti avvisa se i tuoi dati sono andati a finire nella parte più oscura del Web, mentre la Protezione Minori è perfetta per proteggere i figli minorenni dai pericoli online.

Con l’offerta vantaggiosa di 3,75 euro al mese per 12 mesi, risparmierai un bel po’. Si tratta di un risparmio di 90 euro all’anno. Se Norton, poi, non ti soddisfa, puoi ottenere il rimborso completo entro 60 giorni dall’acquisto. Ecco il riepilogo delle funzionalità principali di Norton 360 Advanced:

Antivirus : protezione contro virus, malware e soprattutto ransomware .

: protezione contro virus, malware e soprattutto . VPN : navigazione privata contro gli occhi indiscreti.

: navigazione privata contro gli occhi indiscreti. Password manager : mai più password dimenticate.

: mai più password dimenticate. Backup nel cloud : salva i tuoi dati in una cassaforte digitale.

: salva i tuoi dati in una cassaforte digitale. Dark Web Monitoring : fa la guardia nel lato oscuro della rete.

: fa la guardia nel lato oscuro della rete. Protezione Minori: mette in sicurezza i minori quando navigano online.

Con queste funzionalità, potrai utilizzare Norton 360 Advanced su dieci dispositivi diversi, da PC a smartphone. Cosa aspetti? Approfitta dell’offerta attuale (sconto del 66%) e abbonati subito.