Norton offre antivirus e VPN insieme a meno di 4€ al mese per un anno

Se sei alla ricerca di un software che ti garantisca una protezione e privacy online migliori, ti potrebbe interessare l’ultima offerta lanciata da Norton sul piano Advanced della suite Norton 360 . Quest’ultima è stata studiata appositamente per offrire in un’unica soluzione la massima sicurezza quando si è connessi a Internet.

L’offerta in corso sconta il piano annuale di Norton 360 Advanced del 66%, consentendo ai nuovi clienti di attivare il pacchetto a 44,99 euro, l’equivalente di 3,75 euro al mese. Con Advanced si ottiene una protezione per dieci dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Il piano annuale di Norton 360 Advanced è in sconto del 66%

Quest’anno Norton ha introdotto una nuova suite per la sicurezza online, appunto Norton 360. Il piano Advanced rappresenta la punta di diamante di quest’autentica rivoluzione, includendo tutto il necessario per migliorare in maniera esponenziale l’esperienza web di famiglie e singole persone.

L’adesione a Norton 360 Advanced permette di beneficiare in primis di una protezione dalle minacce in tempo reale. Per minacce si intendono ad esempio attacchi ransomware, phishing, malware e qualsiasi altro tipo di virus. L’altro significativo vantaggio è l’inclusione del servizio Secure VPN, che permette di navigare in anonimato e in sicurezza sul web senza essere tracciati.

In Advanced sono inoltre inclusi il backup dei file più importanti conservati nel proprio computer in uno spazio cloud sicuro, il monitoraggio di eventuali violazioni dei dati, la protezione dei propri account social, e un’assistenza immediata in caso di furto dell’identità e/o del portafoglio.

Per beneficiare del 66% di sconto sul piano Advanced di Norton 360 della durata di un anno, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Norton. Per i piani annuali è prevista una garanzia di rimborso di 60 giorni.