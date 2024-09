Norton VPN: software veloce, affidabile e sicuro con protezione antivirus

Un programma antivirus da solo oggi non è più sufficiente per garantire una protezione tanto per il dispositivo in uso quanto per i dati personali dell’utente. I cambiamenti degli ultimi anni, con l’esplosione in primis dell’intelligenza artificiale, rendono le nuove minacce informatiche più sofisticate rispetto anche a soli 2-3 anni fa, tanto da mettere in pericolo anche gli utenti navigati.

E poiché ormai trascorriamo tutto il giorno connessi alla rete Internet, affidando i nostri file più importanti in maniera più o meno involontaria nelle mani di software e app online, le conseguenze di un eventuale attacco hacker sono di gran lunga più serie rispetto al passato.

Da qui la necessità di una soluzione all inclusive per la propria sicurezza online, che unisca da una parte un potente sistema antivirus e dall’altra un servizio VPN affidabile. In questo senso, una delle migliori piattaforme disponibili è quella sviluppata da Norton: il suo nome è Norton VPN, in questi giorni in promozione a partire da 19,99 euro per 12 mesi.

Norton VPN: antivirus e VPN insieme contro le minacce informatiche

I piani di Norton VPN assicurano una potente protezione in tempo reale da malware, ransomware, phishing e pericolose truffe online. La funzione Protezione antimalware e antivirus include una scansione del dispositivo per trovare eventuali malware e virus, il blocco dell’accesso a siti web potenzialmente dannosi, più la protezione di determinate cartelle dall’accesso non autorizzato.

Una navigazione in completo anonimato, con tanto di blocco della pubblicità e del tracciamento di terze parti, è invece alla base del servizio VPN, per una connessione sicura e privata. Tutto questo senza che venga compromessa la velocità di navigazione, altro elemento che differenzia la soluzione di Norton rispetto alla concorrenza.

A questo proposito, Norton VPN implementa anche il monitoraggio del Dark Web, un’azione mirata a rilevare un’eventuale fuga di dati e consentire agli utenti interessati di ripristinare i propri account compromessi nel più breve tempo possibile.

C’è poi infine una sezione denominata Famiglia. Il suo fiore all’occhiello è Protezione minori, un servizio di parental control che se attivo aiuta i più piccoli a esplorare Internet in modo più sicuro. Dall’altra parte, i genitori possono impostare limiti di tempo per l’utilizzo di smartphone e computer, oltre che bloccare siti inappropriati.

I prezzi dei piani Norton VPN

La soluzione all inclusive Norton VPN mette a disposizione degli utenti tre diversi piani: Norton Secure VPN, Norton Ultra VPN e Norton Ultra VPN Plus.

Il piano base è Norton Secure VPN, in offerta a 19,99 euro per il primo anno. Include la protezione di un dispositivo e il servizio VPN.

C’è poi Norton Ultra VPN, disponibile al prezzo scontato di 29,99 euro per 12 mesi. Si tratta del piano ideale per singoli utenti e coppie, dato che offre una protezione fino a 5 dispositivi, un sistema antivirus in tempo reale, il monitoraggio del Dark Web e uno spazio di archiviazione cloud sicuro da 10 GB.

Per la protezione di tutta la famiglia c’è infine Norton Ultra VPN Plus, scontato il primo anno a 34,99 euro. Le funzionalità rispetto a Norton Ultra VPN sono le stesse, aumentano soltanto i dispositivi protetti in contemporanea (da 5 si passa a 10) e i GB a disposizione per il backup nel cloud (da 10 a 50 GB).

Per maggiori informazioni su prezzi e caratteristiche di ciascun piano, visitate la pagina ufficiale di Norton VPN.