Notebook Acer (Intel Core i5, 15GB/1TB, W11) in FORTE SCONTO

Perfetto per il lavoro quotidiano, grazie alla sua notevole potenza di calcolo, il notebook Acer Aspire 5 oggi in forte sconto su Amazon è un’occasione da cogliere al volo per i professionisti e non solo. Le caratteristiche in dotazione, insieme al suo prezzo accessibile, lo rendono ideale anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale.

Acer Aspire 5: il notebook è in super sconto

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS, processore Intel Core i5-12450H con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM di tipo DDR4, unità SSD da 1 TB di tipo PCIe NVMe per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, tastiera retroilluminata con layout italiano, lettore di impronte digitali, ampio touchpad, webcam 720p con microfono, altoparlanti con tecnologia TrueHarmony, numerose porte per la connettività inclusa Thunderbolt 4 e batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata al portatile.

Lo vorresti mettere sulla scrivania? Oggi lo puoi fare approfittando di un forte sconto che lo rende acquistabile al prezzo finale di soli 599 euro, una spesa davvero contenuta se si considera la bontà del comparto hardware in dotazione e le sue potenzialità.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi sceglie di effettuare subito l’ordine. La ciliegina sulla torta è il voto medio molto alto (4,7/5 stelle) ottenuto dalle recensioni sull’e-commerce.