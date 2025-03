Notebook Acer con W11 e M365 a 239€: l'occasione di primavera

Acer Aspire 1 al prezzo stracciato di soli 239 euro è tra i migliori affari di oggi se stai cercando un notebook versatile ed economico. Incluso c’è un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal (dal valore di 99 valore). La promozione è parte dell’evento Festa delle Offerte di Primavera che si concluderà a mezzanotte.

Acer Aspire 1: le specifiche tecniche del notebook

Come si legge nella descrizione completa, integra un display Full HD da 15,6 pollici con pannello LED e illuminazione LED, il processore Intel Celeron N4500 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, la webcam con due microfoni, un’ampia gamma di porte fisiche e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. L’immagine qui sotto ne mostra il design.

La Festa delle Offerte di Primavera sta per concludersi, con la mezzanotte come termine ultimo. Hai ancora poche ore per sfruttare le promozioni disponibili sull’e-commerce, che coprono un vasto assortimento di categorie, dall’informatica all’elettronica, dal fai-da-te ai prodotti per la casa. Naviga nella sezione dedicata per scovare l’occasione perfetta per te e assicurarti così un notevole risparmio. Ricorda: l’evento è aperto a tutti, senza necessità di abbonamenti.

Grazie al forte sconto applicato in automatico, il notebook Acer Aspire 1 può essere tuo al prezzo finale di soli 239 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche e l’anno di abbonamento incluso a Microsoft 365 Personal. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis prevista al massimo entro 48 ore se lo ordini adesso.