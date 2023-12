Notebook ASUS: minimo storico per Natale e consegna domani

Non è troppo tardi per mettere sotto l’albero ASUS Vivobook 15 al suo prezzo minimo storico. Il notebook è protagonista oggi di un’offerta proposta da Amazon di cui approfittare: c’è uno sconto di 150 euro sul listino che aspetta solo di essere messo nel carrello. Ottimo per la produttività, a casa, in ufficio e in movimento, ha tutto ciò che serve anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero.

ASUS Vivobook 15 al minimo storico su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate dal portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e certificazione TÜV Rheinland, processore Intel Core i5-1235U affiancato dalla CPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e unità SSD PCIe da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Tra le porte di connessione presenti citiamo due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB 3.2 Gen 1 Type-C, l’uscita video HDMI 1.4 per il collegamento a un monitor esterno e il jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare ASUS Vivobook 15, nella configurazione appena descritta e nelle colorazione Argento, al prezzo finale di soli 649 euro invece di 799 euro come da listino, approfittando dello sconto di 150 euro applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Dunque, se si effettua l’ordine ora, il notebook arriverà a casa già entro domani, così da poter iniziare subito a usarlo o metterlo sotto l’albero, per fare un regalo di Natale di certo gradito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.