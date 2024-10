Notebook ASUS veloce e leggero (Ryzen 3, 8+512GB) al minimo storico Amazon

In cerca di un nuovo notebook per il lavoro o l’università senza spendere troppo, ma anche senza rinunciare alle prestazioni e alla leggerezza? ASUS Vivobook Go 15 è perfetto e oggi puoi acquistarlo su Amazon al minimo storico assoluto di 379 euro, con pagamento a rate a tasso zero se scegli Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook Go 15: un notebook leggero, potente e versatile

Questo laptop si contraddistingue per un design leggero, con un peso di soli 1,57 kg che eppure include un display FHD da 15.6 pollici dalle cornici sottili, in modo da darti un’esperienza visiva con rapporto schermo-corpo dell’84%.

Molto interessante è inoltre la cerniera ruotabile a 180° in modo da condividere contenuti in modo rapido e flessibile, mentre è da sottolineare il tasto Enter giallo brillante per conferire al laptop un tocco di stile in più. La scheda tecnica principale include invece un processore AMD Ryzen 3 7320U unito a 8GB di RAM e a un veloce SSD PCIe da 512GB. La scheda grafica integrata è perfetto per le attività quotidiane e i contenuti multimediali.

La tastiera è full-size e garantisce una digitazione confortevole e precisa, accompagnata da un pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo che garantisce un controllo fluido del cursore.

A completare il quadro ecco Windows 11 Home S preinstallato e una serie di porte per la connettività. Un notebook funzionale, elegante e dalle ottime prestazioni: acquistalo al minimo storico di 379 euro su Amazon.