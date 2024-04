Notebook ASUS (Vivobook Go 15) al PREZZO MINIMO STORICO

Questa offerta a tempo di Amazon taglia il prezzo di ASUS Vivobook Go 15 e porta il notebook al suo minimo storico. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un computer che può contare su un ottimo comparto hardware, adatto alla produttività e caratterizzato da un design curato nei minimi dettagli, come da tradizione per il marchio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza Microsoft.

L’offerta a tempo su ASUS Vivobook Go 15

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione. Eccole: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e cerniera lay-flat a 180 gradi, processore AMD Ryzen 5 7520U con GPU AMD Radeon Graphics, 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, uscita video HDMI 1.4, jack audio e batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del portatile.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare il notebook ASUS Vivobook Go 15, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento visibile qui sopra, al prezzo finale di 549 euro, il più basso di sempre. È merito dell’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile) che porta la spesa al suo minimo storico.

Puoi inoltre contare sull’affidabilità di Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione. L’e-commerce assicura poi la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi sceglie di effettuare subito l’ordine approfittando di questa occasione.