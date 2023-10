Notebook con 12GB RAM, 256GB SSD e Intel in MEGA SCONTO (-71%)

La Festa delle Offerte Prime, con sconti che troverai fino alla mezzanotte di domani, è l’occasione perfetta per fare grandi affari. È il caso di questo notebook del marchio Jumper, perfetto per lavoro e studio, che puoi avere con un clamoroso sconto del 71%: 290 euro invece di 999,99.

Notebook Jumper in sconto: le caratteristiche tecniche

Con 12GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 256GB, avrai abbastanza potenza per eseguire più applicazioni contemporaneamente e spazio sufficiente per documenti, foto e video. Inoltre, puoi espandere facilmente la memoria utilizzando una scheda TF da 256GB per garantire spazio di archiviazione ad alta velocità per il sistema operativo e le tue applicazioni preferite.

Il notebook Jumper è dotato di hardware di ultima generazione che garantisce prestazioni fluide e veloci. Anche durante il multitasking più impegnativo, questo laptop si muove senza sforzo, consentendoti di lavorare e divertirti senza interruzioni.

Questo notebook è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze. Il sistema di raffreddamento silenzioso ti risparmia fastidiosi rumori, mentre le numerose porte, tra cui USB 3.0, USB 2.0, slot per schede TF e mini HDMI, offrono una varietà di opzioni per collegare dispositivi esterni come mouse, tastiere e schermi aggiuntivi.

Con Wi-Fi e Bluetooth puoi godere di connessioni veloci e trasmissioni fluide. Inoltre, pesando solo 1,25 kg, questo laptop è leggero e facile da trasportare durante i tuoi viaggi d’affari o di studio.

L’esperienza visiva è eccezionale grazie al display FHD da 14 pollici con cornice sottile da 8 mm, che offre immagini nitide e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080. La fotocamera frontale ad alta risoluzione è perfetta per riunioni e comunicazioni online. E con una durata della batteria fino a 8 ore, puoi contare su questo laptop per essere affidabile e duraturo per tutto il giorno.

