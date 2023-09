Notebook con i9, 16GB RAM DDR5, SSD 1TB e RTX 4070 con 300€ di sconto

Predator Helios Neo 16 è il nome del notebook da gaming in offerta su Amazon che stiamo per presentarti. Una bestia pensata per giocare ai massimi livelli ovunque vuoi con un design futuristico e un sistema di raffreddamento efficace per supportarti durante le tue sessioni: oggi può essere tuo con uno sconto di 300 euro e la possibilità di pagare a rate a tasso zero scegliendo Cofidis al momento del pagamento.

Notebook Predator Helios Neo 16: scopri l’impressionante scheda tecnica

Questo notebook è equipaggiato con il potente processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX, che offre prestazioni estreme che competono con quelle di un pc desktop.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6 garantisce un’esperienza di gioco straordinaria, mentre l’enorme SSD da 1 TB e la RAM DDR5 da 16 GB a 5600 MHz assicurano un multitasking fluido e un’avvio rapido delle applicazioni.

Predator Helios Neo 16 offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al display WQXGA IPS da 16 pollici in formato 16:10. Con un refresh rate di 165 Hz, questo notebook offre immagini fluide e dettagliate che ti immergeranno completamente nel mondo di gioco.

Tra le opzioni di connettività ci sono 2 porte USB 3.2 Gen2, 1 porta USB 3.2 Gen1, 2 porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e un lettore di schede Micro SD. Non dovrai più preoccuparti di dover collegare i tuoi dispositivi.

La tastiera del Predator Helios Neo 16 è infine pensata per massimizzare la tua esperienza di gioco. La retroilluminazione RGB a 4 zone ti permette di personalizzare l’illuminazione per adattarla al tuo stile. Inoltre, i tasti di scelta rapida della modalità ti consentono di ottimizzare le prestazioni con un solo tocco e l’accesso a PredatorSense è reso semplice da un tasto dedicato.

Predator Helios Neo 16 è il notebook da gaming che hai sempre desiderato, e ora puoi averlo con uno sconto straordinario di 300€ su Amazon. Questa offerta ti permette di portare a casa questa macchina da gaming di altissimo livello per soli 1699€ anziché 1999€. Inoltre, con l’opzione di pagamento rateale a tasso zero con Cofidis, puoi rendere l’acquisto ancora più conveniente.

