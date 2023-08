Notebook con Intel, 512GB SSD e 16GB di RAM in SUPER SCONTO su Amazon

Hai mai desiderato un notebook che possa offrire prestazioni straordinarie senza svuotare il tuo portafoglio? Ebbene, la tua ricerca è finita, perché Amazon sta offrendo un affare imperdibile: un notebook Jumper con processore Intel, 512 GB di SSD e 16 GB di RAM, tutto questo al super sconto di 379,99 euro invece di 1299,99.

Notebook Jumper in offerta: scopri la scheda tecnica

Uno dei punti di forza di questo notebook è il suo processore di ultima generazione: l’11th Gen Intel Celeron N5095. Con una frequenza di burst fino a 2,9 GHz, è un processore quad-core con 4 thread, tecnologia a 10 nm e una cache di 4 MB. L’Intel UHD Graphics garantisce un aumento delle prestazioni della CPU del 35% e delle prestazioni della GPU del 78% rispetto a Gemini LL. Con una potenza così elevata, potrai gestire agevolmente le tue attività quotidiane e anche compiti più impegnativi.

La RAM ad alta velocità da 16 GB e lo spazio di archiviazione SSD da 512 GB consentono un multitasking fluido e un’ampia capacità di archiviazione. Inoltre, hai la possibilità di estendere la memoria tramite scheda TF fino a 256 GB, garantendoti spazio sufficiente per i tuoi dati e file importanti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il display IPS FHD da 16 pollici con risoluzione 1920 x 1200 (16:10) offre immagini nitide e dettagliati. Il rapporto schermo/corpo impressionante del 93% ti permette di goderti una superficie dello schermo più ampia, migliorando la tua esperienza visiva e la tua produttività.

La connettività è fondamentale in un notebook moderno e questo Jumper non delude. Dotato di altoparlanti stereo di qualità, Bluetooth 4.0 e Wi-Fi dual band (2.4G/5G), è progettato per offrirti un’esperienza multimediale completa. Le porte sono pensate per soddisfare ogni tua esigenza: una porta Type-C, Micro HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, porta USB 3.0 e slot Micro TF, oltre alla porta DC per il caricabatterie rapido.

Ma c’è di più. Questo notebook è stato progettato anche con una ventola interna per il raffreddamento, garantendo prestazioni stabili e durature. La batteria da 38000mWH assicura un’autonomia di circa 7-8 ore, quindi potrai lavorare senza preoccuparti di dover ricaricare continuamente durante i tuoi spostamenti.

In breve, se stai cercando un notebook potente, veloce, con un display ampio e un’ottima autonomia, non perdere questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora il notebook Jumper con processore Intel, 512 GB di SSD e 16 GB di RAM a soli 379,99 euro invece di 1299,99. Rinnova la tua esperienza informatica con questo super sconto e goditi prestazioni eccezionali ad un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.