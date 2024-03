Notebook convertibile Lenovo al prezzo minimo su Amazon

L’affare di oggi per chi cerca un notebook convertibile è senza alcun dubbio quello proposto da Amazon per il modello Lenovo IdeaPad Flex 5. È direttamente l’e-commerce a occuparsi della vendita e della spedizione, inoltre si può contare sulla consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Tra le varie proposte nella Festa delle Offerte di Primavera, questa è una delle migliori opportunità disponibili in questo momento.

Offerte di Primavera: lo sconto su Lenovo IdeaPad Flex 5

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche sono presenti il display touchscreen da 14 pollici con risoluzione 1920x1200pixel, processore AMD Ryzen 7 5700U, chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare il notebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Stone Blue (un’esclusiva Amazon) al prezzo finale di 599 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico dall’e-commerce. Nella confezione è incluso l’adattatore da 65 W per l’alimentazione. È l’occasione giusta per mettere sulla scrivania il portatile adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

