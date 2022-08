Notebook in crash con un brano di Janet Jackson

Raymond Chen, ingegnere del software di Microsoft, ha svelato un curioso aneddoto di oltre 20 anni fa, quando il sistema operativo più diffuso era Windows XP. Un produttore di computer (non è noto il nome) aveva scoperto che la riproduzione del brano Rhythm Nation di Janet Jackson mandava in crash alcuni notebook con hard disk da 5.400 rpm. Nel post pubblicato sul blog The Old New Thing viene spiegata la causa e descritta la soluzione adottata.

Ad alcuni hard disk non piace Janet Jackson

Un collega di Chen, che si occupava del supporto per Windows XP, ha rivelato che alcuni modelli di notebook di un produttore erano “incompatibili” con il brano Rhythm Nation di Janet Jackson. Quando veniva avviata la riproduzione si verificava il crash del sistema operativo, non solo del laptop sul quale veniva eseguito il video, ma anche di quelli nelle vicinanze.

Il produttore di computer ha successivamente scoperto che il brano musicale contiene una frequenza di risonanza naturale degli hard disk da 5.400 rpm installati nei notebook. Il suono emesso dagli altoparlanti causava la vibrazione dei piatti dei dischi e quindi il crash del sistema operativo. Non si tratta di un fenomeno raro, come si può vedere in un vecchio video del 2009.

Il produttore ha risolto il problema aggiungendo un filtro al flusso audio che rileva ed elimina la frequenza durante la riproduzione. Il caso più noto di frequenza di risonanza è quello del Tacoma Narrows Bridge crollato nel 1940.

Il brano musicale di Janet Jackson è questo (non avviare la riproduzione su notebook con hard disk e Windows XP, ndr):

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.