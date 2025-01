Notebook da gaming MSI (i7, RTX 4070): prezzo CROLLATO di oltre 500 euro

Su Amazon puoi farti un fantastico regalo e stravolgere per sempre il tuo gaming con il notebook MSI Katana 15: una “bestia” che ti permetterà di giocare anche ai titoli più recenti ad alte prestazioni e che puoi acquistare a soli 1399 euro invece di 1949. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate a tasso zero.

MSI Katana 15: un notebook da gaming a zero compromessi

Questo notebook non rinuncia a nulla e vuole offrirti il meglio per giocare al massimo delle prestazioni. Punta tutto sul potente processore Intel Core i7 di 12esima generazione affiancato da una GPU NVIDIA RTX 4070 da 8GB: combinazione perfetta per i giochi più esigenti e il multitasking più sfrontato.

Al loro fianco troverai una velocissima RAM DDR5 da 16GB e una SSD PCIe 4 da 1TB. Ad esaltare il tutto, ecco invece un bellissimo display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144Hz, ideale per immagini nitide per una fluidità impeccabile.

Tra le altre cose, il sistema di dissipazione avanzato con Shared-Pipe e Cooler Boost 5 mantiene temperature ottimali, assicurando prestazioni costanti anche durante le sessioni più intense, mentre la tastiera RGB a 4 zone ti dona un tocco di personalità in più.

A completare il quadro ecco WiFi 6, Windows 11 Home e una vasta disposizione di porte USB per i tuoi dispositivi. Il compagno ideale per il tuo gaming adesso è portatile: acquista MSI Katana 15 a 550 euro in meno su Amazon.