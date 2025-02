Notebook Dell con Intel e Windows 11 al suo MINIMO STORICO

Perfetto per lavorare, ma non solo, Dell Inspiron 15 3520 oggi è al suo prezzo minimo storico su Amazon. È merito dell’offerta a tempo che rende il notebook un affare da cogliere al volo. Unisce un design ricercato ed elegante a prestazioni senza compromessi, come da tradizione per il marchio, tra i leader nel mercato PC.

Dell Inspiron 15 3520: le specifiche del notebook

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti non appena disponibili. Lo stesso vale per le patch di sicurezza e le nuove funzionalità distribuite dalla software house. Di seguito riportiamo invece l’elenco con le specifiche tecniche principali, per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Display Full HD da 15,6 pollici (120 Hz);

processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB;

Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless;

webcam con microfono, altoparlanti;

porte fisiche USB, SD, HDMI e jack audio:

batteria con autonomia elevata.

Approfitta del forte sconto di oggi e acquista il notebook Dell Inspiron 15 3520 al prezzo finale di soli 449 euro, nella colorazione Nero e con la configurazione hardware appena descritta. È un ottimo affare se stai cercando un portatile in grado di affiancarti nel quotidiano per lavoro, studio e intrattenimento nel tempo libero.

La disponibilità è immediata. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari e con la consegna gratis. Se lo ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua e lo potrai mettere subito sulla tua scrivania. Attenzione: come anticipato si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.