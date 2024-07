Notebook economico a 209,99€ su Amazon con questo coupon sconto

In cerca di un notebook leggero e senza troppe pretese dal punto di vista delle caratteristiche tecniche da usare magari per il lavoro da ufficio e lo studio? Questo laptop del marchio Jumper con monitor da 16 pollici è in offerta a soli 209,99 euro invece di 249,99. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

La scheda tecnica del laptop in offerta

Il notebook è dotato di un display Fullview HD con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel in formato widescreen 16:10 che ti permette di lavorare, guardare film e creare contenuti con una qualità visiva eccezionale, grazie anche al rapporto schermo/corpo del 93% con cornici ultrasottili.

La scheda tecnica include un potente processore Celeron J4105 Quad core con una frequenza turbo di 2,5 GHz, scheda grafica Intel UHD 600 integrata, 4GB di RAM DDR4 e 128GB di memoria interna, con supporto di espansione tramite SSD e TF. Il laptop viene fornito con 1 anno di Office 365, dandoti subito tutto quello che serve per la tua produttività.

La batteria garantisce fino a 7-8 ore di lavoro, mentre la connettività è composta da WiFi dual band, Bluetooth 4.0, porte USB 3.0 e Type-C, insieme ad un’uscita HDMI utile per collegare un monitor esterno.

A completare il quadro, quattro altoparlanti stereo di alta qualità, che offrono un’esperienza audio coinvolgente. Tutto questo a soli 209,99 euro invece di 249,99 se applichi il coupon sconto che trovi in pagina.