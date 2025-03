Notebook gaming Acer con GeForce RTX al MINIMO STORICO

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon su Acer Nitro V 15 che, in questo momento, rende il notebook gaming un’occasione da cogliere al volo. Grazie al forte sconto proposto dall’e-commerce lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. C’è il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato con licenza ufficiale Microsoft.

Acer Nitro V 15: l’offerta sul notebook gaming

Il comparto hardware è quello di un top di gamma assoluto con specifiche tecniche in grado di gestire anche i giochi AAA di ultima generazione, senza rallentamenti o compromessi in termini di grafica. Partiamo dal display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 165 Hz per una fluidità sempre perfetta. Sotto la scocca ci sono il potente processore Intel Core i9-13900H affiancato dalla scheda video GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata, DSSL e ray tracing. Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 32 GB), un’unità SSD PCIe NMVe da 1 TB per lo storage, la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ed Ethernet, tastiera retroilluminata, webcam con microfono, altoparlanti con DTS: X Ultra e tecnologia TrueHarmony, porte USB-A, USB-C con Thunderbolt e HDMI, batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella descrizione completa.

C’è il forte sconto applicato in automatico, ma non sappiamo per quanto: si tratta infatti di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Approfittane ora e acquista il notebook gaming Acer Nitro V15 al suo prezzo minino storico di 1.299 euro, nella configurazione appena descritta.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.