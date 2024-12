Notebook gaming: Acer Nitro V 15 a -300€ per Natale

Gioca ai titoli di ultima generazione senza compromessi con Acer Nitro V 15: il notebook da gaming è in sconto di 300 euro rispetto al listino ufficiale, grazie all’offerta a tempo proposta da Amazon per Natale. Bello da vedere, con il suo design curato nei minimi dettagli, è anche estremamente potente, grazie a un comparto hardware che integra specifiche tecniche di fascia alta.

Le specifiche del notebook gaming Acer Nitro V 15

L’intera esperienza ruota attorno al display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS e frequenza di aggiornamento da 144 Hz, per una fluidità sempre ottimale. Il cuore pulsante è costituito dal processore Intel Core i5-13420H affiancato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata. Non è tutto: ci sono anche 16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 32 GB), un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, tastiera retroilluminata, altoparlanti, webcam con microfono, una gamma completa di porte (inclusi Thunderbolt 4 e HDMI 2.1) e una batteria con autonomia elevata. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del portatile.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home. Approfitta dello sconto di 300 euro e acquista il notebook da gaming Acer Nitro V 15 al prezzo finale di 799 euro, invece di 1.099 euro come da listino ufficiale. La disponibilità è immediata.

Trattandosi di un’offerta a tempo per Natlae, potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dalla rete logistica di Amazon.