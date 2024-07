Notebook Gaming MSI Cyborg 15: solo 999€ al Prime Day

Raggiungi un livello professionale con il Notebook Gaming MSI Cyborg 15. Grazie alla sua dotazione potente e di ultima generazione puoi davvero dedicarti a produttività e intrattenimento senza confini. Il Prime Day te lo offre a un prezzo molto vantaggioso. Acquistalo adesso a soli 999€, invece di 1367,20€.

Il vantaggio è che puoi ordinarlo subito, fartelo spedire a casa tua con consegna gratuita e pagarlo un po’ alla volta. Infatti, a tutti gli iscritti Prime, Amazon concede il tasso zero di 5 rate mensili a partire da 199,80€ al mese, senza interessi su questo ordine.

Notebook Gaming MSI Cyborg 15: una dotazione di tutto rispetto

Se cerchi il meglio al miglior prezzo allora devi fermarti sul Notebook Gaming MSI Cyborg 15. Grazie al Prime Day oggi risparmi ancora di più. Mettilo in carrello a soli 999€. Si tratta di un’occasione imperdibile che, se ami il gaming, devi prendere al volo.

Vantaggi? Tanti. Prima di tutto il processore Intel Core i7 che assicura prestazioni di tutto rispetto. Passiamo poi alla scheda video RTX 4050, con 6GB di RAM dedicata, grazie alla quale hai la possibilità di divertirti con i più recenti titoli del mondo dei videogame.

La macchina in sé offre 1TB di SSD e 16GB di RAM. A questo aggiungici una scocca resistente e un profilo sottile per essere piacevole anche da portare in viaggio. Acquistalo adesso a soli 999€, invece di 1367,20€.