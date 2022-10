Notebook HP con i7 e Windows 11 a 469€ con gli sconti tech eBay

Su eBay è partita una serie di sconti fino al 60% su tutti i prodotti tecnologici. Tra questi figura questo interessante notebook HP con processore Intel Core i7-1165G7, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e Windows 11. Il prezzo in offerta è di soli 469,90 euro.

Il portatile è venduto da “fabio_store” che vanta oltre 163.570 feedback con una percentuale positiva del 99,9%. La spedizione è gratuita e compresa nel prezzo con una consegna garantita in 24/48 ore tramite corriere espresso.

Notebook HP in offerta su eBay: le caratteristiche tecniche

Il notebook HP oggetto di questa promozione è il modello HP 250 Laptop che è stato pensato per chi lavora in movimento grazie ad un design sottile e leggero. Pezzo forte è il suo elegante display da 15.6″ dalle cornici ultrasottili per offrirti un’ampia superficie di visualizzazione per il lavoro e lo svago.

La scheda tecnica include un processore Intel Core i7 di undicesima generazione affiancato dalla GPU integrata Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD PCIe NVMe da 256 GB e una batteria che assicura una lunga autonomia di utilizzo. Tra le porte a disposizione troviamo due USB di tipo-A, una USB di tipo-C, una RJ-45, un jack per cuffie e microfono e una uscita HDMI.

Un PC portatile perfetto per ogni esigenza di produttività in giro che può essere tuo a soli 469,90€ grazie a questa offerta esclusiva eBay. La quantità disponibile è limitata e risultano già 40 unità vendute. Sta andando rapidamente a ruba.

