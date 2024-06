Notebook HP con Ryzen 5, 16GB+512GB e RTX 3050: 200€ di sconto Amazon

HP Victus 15 è un notebook con Windows 11 potente, leggero ed elegante che oggi è protagonista di una strepitosa offerta su Amazon che sta andando a ruba: sono pochissimi i pezzi rimasti in sconto a 749 euro invece del prezzo consigliato di 949. Hai anche la spedizione Prime e il pagamento rateale con Cofidis.

Notebook HP Victus 15 in offerta: la scheda tecnica

Questo notebook è ideale per un gran numero di attività tra streaming, editing, lavoro, gaming e produttività. La scheda tecnica infatti include un potente processore AMD Ryzen 5 5600H affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6, che ti permette di giocare ai titoli più recenti con ray tracing migliorato e la potenza dell’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione.

La dotazione tecnica è completata da 16GB di memoria RAM DDR4 con frequenza da 3200Mhz e una SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 da 512GB, anch’essa ottimizzata per il gaming. Il tutto per esaltare un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, di tipo IPS antiriflesso, micro-edge e 250 nits di luminosità.

Il PC è costruito con uno chassis grigio opaco, con prese d’aria sui tre lati, ventilazione a 5 vie e sistema di raffreddamento proprietario integrato per un peso complessivo di 2,29 kg. Una scocca che include 1 porta USB-C, 2 porte USB-A, 1 porta HDMI 2.1, 1 porta ethernet, 1 jack audio, 1 connettore per l’alimentazione, 1 lettore di schede SD e infine anche una webcam in HD.

Un notebook completo, potente e che potrà supportarti in diverse attività. Acquistalo adesso su Amazon con uno sconto di 200 euro prima che finisca.