Notebook HP con Core i7-13 e RTX 4070 in FORTE SCONTO

Scende oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon il notebook HP Victus 16, un portatile adatto al gaming, ma non solo, anche alla creazione e all’editing dei contenuti multimediali. Ha dalla sua un comparto hardware da top di gamma, racchiuso in un design elegante e ottimizzato per quanto riguarda la dissipazione del calore generato.

HP Victus 16: super sconto sul notebook

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti integrate da questo mostro di potenza. Eccole: display Full HD da 16,1 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz, processore Intel Core i7-13700H affiancato dalla scheda video NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata e supporto al ray-tracing, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, tre porte USB Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gb/s, una USB-C con Power Delivery e DisplayPort 1.4, uscita video HDMI 2.1, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Per tutti gli altri dettagli, puoi fare riferimento alla descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, oggi è possibile acquistare il notebook HP Victus 16 al prezzo finale di 1.399 euro, in forte sconto rispetto a quello di listino e risparmiando quasi 400 euro rispetto a quello più basso recente. Per maggiori informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Vendita e spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon. L’e-commerce assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova l’ha promosso con un voto medio molto alto nelle recensioni pubblicate.