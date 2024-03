Notebook HP (Intel Core i7-13, 16/512GB): SCONTO RECORD

HP Pavilion Plus 14 è proposto oggi in forte sconto da Amazon. Il notebook, con caratteristiche che lo rendono ottimo per il lavoro (ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento), è in offerta al suo prezzo minimo storico. Vediamo quali sono i punti di forza che lo rendono un affare.

Affare Amazon: lo sconto su HP Pavilion Plus 14

Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Home. Nella scheda tecnica del comparto hardware spiccano il display OLED 2,8K da 14 pollici con risoluzione 2880×1800 pixel (proporzioni 16:10), luminosità fino a 500 nit in modalità HDR, frequenza di aggiornamento che arriva a 90 Hz e filtro integrato per la riduzione della luce blu, il processore Intel Core i7-13700H con GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e l’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Completano la dotazione i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI, porte USB-C e Type-A. Per altri dettagli consultare la descrizione completa.

In questo momento, il notebook HP Pavilion Plus 14 nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento è in offerta a 999 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne e metterlo nel carrello prima di un eventuale sold out.

Se lo ordini subito, entro un paio di giorni sarà a casa tua con spedizione gratuita. È la scelta giusta per chi cerca un portatile dalla potenza di calcolo elevata e progettato da un marchio leader del mercato PC, dal design elegante e destinato a durare nel tempo.