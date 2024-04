Notebook HP con Intel e W11 a 284€: affare su Amazon

Perfetto per la produttività quotidiana, ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero, il notebook HP 250 G9 in offerta a soli 284 euro è un’occasione da cogliere al volo. Vale la pena sottolineare che le unità disponibili su Amazon sono poche: meglio affrettarsi per non correre il rischio di sold out.

HP 250 G9: il notebook è in sconto

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si può contare su un display da 15,6 pollici (risoluzione 1366×768 pixel), processore Intel N4500, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e USB-C, uscita HDMI, slot Ethernet, jack audio, lettore SD e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che permette di ricevere gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite dalla software house. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Grazie allo sconto del 37% applicato in automatico da Amazon, in questo momento è possibile acquistare HP 250 G9 (nella configurazione appena descritta) al prezzo finale di soli 284 euro. Non è necessario attivare coupon: è sufficiente metterlo nel carrello e procedere al pagamento. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando l’affidabilità del marchio e le caratteristiche in dotazione, come testimoniano le quasi 2.300 recensioni positive pubblicate da chi ha avuto modo di metterlo alla prova.

Attenzione: le unità in vendita sono poche, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito per non perdere l’occasione. Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in pochi giorni (verificare le tempistiche nella pagina dedicata).