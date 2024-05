Notebook HP: il più venduto è a PREZZO STRACCIATO

Non è un caso che HP 250 G9 sia il notebook più venduto della categoria su Amazon. È caratterizzato da un rapporto qualità-prezzo molto elevato e oggi è protagonista di un’ottima offerta che taglia il prezzo di vendita rispetto al listino ufficiale, con uno sconto del 35%. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima del sold out.

HP 250 G9: che occasione il notebook in sconto

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso agli aggiornamenti rilasciati. Tra le specifiche tecniche vale la pena citare la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, del processore Intel N4500 affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione, oltre che dei moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, senza dimenticare la webcam con microfono, gli altoparlanti e la batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli a proposito di software, hardware e design si trovano nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 292 euro, con uno sconto del 35% rispetto al listino ufficiale, il notebook HP 250 G9 (il più venduto della categoria su Amazon) è un affare da cogliere al volo. Ha ciò che serve per la produttività di base quotidiana, per la navigazione sul Web, per lo studio e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

La disponibilità è immediata è, se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, il portatile arriverà direttamente a casa tua in pochi giorni con spedizione gratuita. Per l’eventuale reso con rimborso completo ci sarà tempo fino a 14 giorni dalla ricezione.