Notebook HP con Windows 11 e Intel Core i5: SCONTO 320€

Ideale per il lavoro, lo studio e il tempo libero, HP Laptop 15s oggi è al prezzo minimo storico su Amazon. Il notebook unisce un attenzione particolare al design, come da tradizione per il marchio, a un comparto hardware capace di garantire una notevole potenza di calcolo. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva.

HP Laptop 15s: le specifiche del notebook Windows 11

Le specifiche tecniche sono ottime, adatte anche alla produttività quotidiana. Ecco quelle più importanti: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, batteria con autonomia elevata, porte USB Type-A, USB-C, HDMI, lettore SD e jack audio. Visita la pagina dedicata alla promozione per saperne di più.

Lato software, puoi contare sul sistema operativo Windows 11 Home e sulla licenza ufficiale di Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità non appena distribuite, incluse quelle legate all’intelligenza artificiale (Copilot e così via). Con l’offerta a tempo di oggi, acquisti HP Laptop 15s al prezzo di soli 479 euro, invece di 799 euro come da listino ufficiale.

Lo sconto di 320 euro è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali. Se lo ordini subito, lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita, così da poterlo mettere sulla scrivania senza attese. Infine, ti segnaliamo che la vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità.