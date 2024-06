Notebook leggero ed economico con Office e Windows a 205 euro su Amazon (-51%)

Il notebook ideale per lavoro da ufficio, studio e intrattenimento in streaming è oggi in offerta con un doppio sconto che ti permette di acquistarlo a soli 205,62 euro invece di 459,99, il prezzo mediano che viene indicato da Amazon. Per avere questo prezzo devi applicare il coupon che trovi in pagina.

La scheda tecnica del notebook

Questo notebook da 16 pollici del marchio Jumper è dotato di 4GB di RAM LPDDR4 e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB. Il display ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, con un rapporto schermo/corpo del 93% e un formato widescreen 16:10.

Il processore è un Intel Celeron J4105 quad-core con una frequenza turbo di 2,5 GHz e una scheda grafica integrata Intel UHD 600. Troverai già preinstallato Office 365 con 1 anno di abbonamento e naturalmente il sistema operativo Windows.

La batteria garantisce un’autonomia di 7-8 ore di uso intensivo, mentre le opzioni di connessione includono WiFi dual band AC, Bluetooth 4.0, porte USB 3.0 e Type-C. Dotato di quattro altoparlanti stereo di alta qualità, il Jumper è un notebook elegante e di qualità a basso costo per esigenze di lavoro da ufficio, studio e intrattenimento. Applica il coupon sconto e acquistalo a soli 205,62 euro.