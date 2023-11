Notebook Lenovo con W11 e M365 a 219€ al Black Friday

Tra le migliori occasione del Black Friday su Amazon per chi cerca un notebook c’è il modello Lenovo IdeaPad 1 al prezzo finale di soli 219 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 ed è incluso un anno di abbonamento a Microsoft 365 (con Word, Excel, PowerPoint, OneDrive ecc.) da attivare senza spese.

Lenovo IdeaPad 1: sconto Black Friday sul notebook

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4020 con GPU integrata, 4 GB di RAM, unità SSD PCIe 3.0 da 128 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, chiusura fisica per la privacy e tecnologia per la cancellazione automatica del rumore, tastiera con layout italiano, una gamma completa di porte e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto, qui sotto il design con un profilo sottile (lo spessore è di 17,9 mm). Tra gli altri punti di forza, i consumi ridotti.

La promozione in corso mette in vendita Lenovo IdeaPad 1, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 219 euro. È l’ideale per la produttività di base, per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento nel tempo libero. La disponibilità del notebook è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo ha promosso con centinaia di recensioni e una media voto da 4,4/5 stelle.

La Settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per fare shopping risparmiando, in ogni categoria. Visita la sezione dedicata su Amazon e trova i prodotti che stai cercando a prezzi scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.